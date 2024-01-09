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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكابتن حسام عبد العال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة عن تشكيل فريقه لمواجهة نادي بروكسي ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة دوري المحترفين.

حسام عبد العال يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة بروكسي



وجاء تشكيل زعيم الفلاحين لمواجهة بروكسي كالتالي:

محمود الحضري، عمرو الجزار، أحمد طارق، بسام وليد ، محمد أبو الحمد ، محمد حجازي، شيكو محارب ، إسلام مجدي، محمد جابر، عبده يحيى ، أحمد سالم

وفي مقاعد البدلاء:

أحمد فوزي، نادر رمضان، أحمد مجدي، محمود غالي، ريفو، أحمد حجي، رجب مارو، محمود مسعد، تشارلز باسي.



ويحتل غزل المحلة المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة وبفارق 8 نقاط عن المتصدر بتروجيت.



وكان غزل المحلة قد حقق الفوز على النصر للتعدين في المباراة الماضية بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد غزل المحلة.



وتنقل مباريات دوري المحترفين هذا الموسم عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.