الرياضة

منتخب مصر يخوض مرانه الأخير باستاد مصر قبل السفر إلى كوت ديفوار

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أحمد جودة - القاهرة -  

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريبه الأخير صباح اليوم باستاد مصر بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية قبل السفر في الثالثة عصرا إلى كوت ديفوار للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق ١٣ يناير الجاري. 

المنتخب يخوض مرانه الأخير باستاد مصر قبل السفر إلى كوت ديفوار


أدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة تنزانيا الودية، تدريبات استشفائية، بينما شارك باقي اللاعبين في التدريبات التي شهدت تقسيمة وتسديد على المرمى.  


حضر المران الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وروجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي ومحمود حرب المدير الإداري للمنتخب الأولمبي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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