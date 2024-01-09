نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل اقترب موعد رحيل زيزو ومفاجأة جديدة بطلها فتوح؟ سيف زاهر يكشف الكواليس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسعى إدارة نادي الزمالك في الموسم الحالي، لحسم مصير أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم، بعد العروض الخليجية التي تنهال على اللاعب في الفترة الحالية، للحصول على خدماته خلال موسم الانتقالات الشتوية الجارية.

ونجح مسؤولو الفارس الأبيض في الوصول إلى اتفاق مع الظهير الأيسر للفريق الدولي أحمد فتوح، لتجديد عقده بعض الأزمات الأخيرة التي تعرض لها.

- زيزو وفتوح يقتربا من الرحيل عن الزمالك

وكشف سيف زاهر عبر برنامجه " ملعب أون تايم" على قناة الحياه:" يوجد رأيين داخل نادي الزمالك، بالتفريط في أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم، واستغلال القيمة المادية الكبيرة التي سوف يحصل عليها الفارس الأبيض وعدم المغالاة في قيمة اللاعب في المفاوضات".

وتابع:" ورأي أخر ببقاء اللاعب رغم صعوبة تجديد عقد اللاعب في المواسم القادمة بسبب قيمته المرتفعة".

وواصل:" زيزو سوف يتم بيعه بقيمة تتراوح بين 6 إلى 8 مليون دولار".

وأختتم:" أحمد فتوح من الممكن أن يخوض تجربة جديدة في الفترة القادمة عن طريق الإعارة، وذلك كان أحد شروط عقد الظهير الأيسر مع القلعة البيضاء وهو الرحيل حال وجود عرضا مناسبا".

