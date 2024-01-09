أوسيمين يتصدر قائمة أغلى 10 لاعبين في أمم إفريقيا وصلاح وصيفًا

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أحمد جودة - القاهرة -

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق النسخة 34 من بطولة أمم إفريقيا 2023 والتي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير في العام الحالي بمشاركة 24 منتخبًا إفريقيا.

وتشهد النسخة الجديدة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 مشاركة العديد من نجوم القارة السمراء المحترفين في أقوي الدوريات الأوروبية من أجل المنافسة على لقب البطولة القارية مع منتخباتهم.

ويأتي النيجيري فيكتور أوسيمين في صدارة أغلى نجوم إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية 2023 وتبلغ قيمته السوقية وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" 110 مليون يورو.

ويأتي في المركز الثاني نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بـ65 مليون يورو، متساويًا مع الدولي المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان.

أغلى 10 لاعبين في أمم إفريقيا 2023

- فيكتور أوسيمين – منتخب نيجيريا (110 مليون يورو)

- محمد صلاح – منتخب مصر (65 مليون يورو)

- أشرف حكيمي – منتخب المغرب (65 مليون يورو)

- محمد قدوس – منتخب غانا (45 مليون يورو)

- عثمان ديوماندي – منتخب كوت ديفوار (40 مليون يورو)

- فيكتور بونيفاس – منتخب نيجيريا (40 مليون يورو)

- إدموند تابسوبا – منتخب بوركينا فاسو (40 مليون يورو)

- أندريه أونانا – منتخب الكاميرون (40 مليون يورو)

- سيرهو جيراسي – منتخب غينيا (40 مليون يورو)

- نايف أكرد – منتخب المغرب (38 مليون يورو)