نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يرفض طلب عبد القادر و4 مليون دولار تفصل الدبابة عن الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تدرس إدارة النادي الأهلي، موقف بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم من البقاء أو الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في ظل رغبة المدير للفريق، السويسري مارسيل كولر، في التعاقد مع صفقات جديدة.

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وتحدث سيف زاهر مقدم برنامج ملعب أون تايم عبر قناة الحياة:" ديانج تلقى عرضا في الفترة الأخيرة من الدوري القطري، ولكن الأهلي تمسك بالحصول على 4 مليون دولار، للموافقة على رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية".

وتابع:" ديانج وصل له في المواسم الأخيرة العديد من العروض الأكثر قيمة من العرض القطري، ولكن وقتها لم يملك البديل المناسب لذلك تم رفض العروض".

وواصل:" الآن الأهلى يمتلك لاعبين مميزين في مركز أليو ديانج، وتلك السياسة هي التي تميز إدارة الفريق في الحفاظ على قوام الفريق عبر المواسم القادمة".

وأشار:" بنسبة كبيرة أحمد عبد القادر سوف يستمر مع الفريق وعدم رحيله خلال انتقالات يناير، في ظل وجود ثقة كبيرة من الإدارة بقدرات اللاعب وقد يكون حل الإعارة أحد الحلول المطروحة وليس البيع النهائي".

وأختتم:" النادي يرفض البيع النهائي واللاعب يرغب في الرحيل، واللاعب قام بالاجتماع مع المدير الفني مارسيل كولر لمعرفة موقفه داخل تشكيل الفريق".

