نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلسة حاسمة تجمع بين مبابي وناصر الخليفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية فرنسية عن آخر تطورات ملف مستقبل الفرنسي كيليان مبابي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان وموقفه من البقاء أو الرحيل خلال الفترة القادمة لاقتراب انتهاء عقده مع ناديه.

مبابي يطلب جلسة أخيرة

ووفقا للتقارير فأن مبابي طلب أن يتم عقد جلسة أخيرة حاسمة مع ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان من أجل ابلاغه بقراره النهائي وتحديد مستقبله نظرا لدخوله الفترة الحرة ويمكنه الاتفاق مع أي نادي يريده.

هل ينتقل مبابي لريال مدريد؟

وأكدت التقارير أن مبابي قد قرر بشكل واضح مستقبله وبعد فترة طويلة من التفكير استقر على إنهاء علاقته نهائيا بنادي باريس سان جيرمان والرحيل عنه ولكن دون تحديد ناديه الجديد وسط انتظار ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز.

وينتهي عقد كيليان مبابي بالصيف المقبل وبالتحديد يونيو 2024 ويحق له التوقيع لأي نادي يرغب به وكان شبكة لو سبورت 10 قد أشارت أنه يجب عليه التحدث مع بيريز إذا قرر الانتقال لريال مدريد بشكل مباشر ليعرف رغبته.

ريال مدريد ينتظر قرار مبابي

واختتمت الشبكة الفرنسية أن مبابي وريال مدريد سيقوموا بالاتفاق بعد ذلك على الشروط المالية وأي أمور تتعلق بالصفقة وخلال الأوقات الحالية الريال وبيريز ليس لديهم جنون بشأنه ولن يقوموا بأي خطوات لحسمها قبل اتصاله مباشرة معهم.

