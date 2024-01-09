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أحمد جودة - القاهرة -



أكد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على أنه يشعر بالضغط الكبير قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية كان 2023، والتي تستضيفها كوت ديفوار.

فيتوريا: أشعر بالضغط قبل خوض منافسات أمم إفريقيا.. وبنفيكا فريق عظيم

وقال فيتوريا في تصريحات صحفية برتغالية: " لدي شعور بالضغط وهذا طبيعي لأنني في بلد كبير، لقد خضنا رحلة ممتعة حتى الآن، بالطبع نريد الفوز بلقب إفريقيا لكنني عقلاني، لدينا فريق في التطوير، نحن جميعًا واثقون ونعلم أنها منافسة صعبة".

وتابع: " أعلم جيدًا أن إفريقيا لديها منتخبات عالية المستوى، حيث أنها تضم الفرق الرئيسية في القارة، ولاعبين يتنافسون في الدوريات الخمس الكبرى".

وتطرق بحديثه إلى بنفيكا: "لدي ذكريات رائعة مع بنفيكا هو نادي ضخم كان لدي هذا الطموح لتدريب فريق رائع؛ عندما تدخل تكتشف عظمة هذا النادي، أود أن يختبر كل مدرب هذا لفهم ما يعنيه تدريب نادي بنفيكا".

واختتم فيتوريا، قائلًا: "عندما غادرت بنفيكا اتصل بي ‎النصر كانت هناك بعض المتغيرات التي أخذتها في الاعتبار؛ أولًا الجانب المادي ثم كانت لدي رغبة شديدة في تجربة شيء مختلف وبمجرد وصولي أصبحنا أبطالًا؛ لذلك اللقب الذي لم أحصل عليه الدوري في بنفيكا حصلت عليه مع النصر، في الواقع كان هذا هو لقبهم الأخير".