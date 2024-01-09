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أحمد جودة - القاهرة - على بعد خطوة واحدة وبنسبة 99% الأهلي ينهي صفقة الفلسطيني وسام أبو على ويعلن عن موعد وصول اللاعب للقاهرة

تمت رسميًا.. لمدة أربع مواسم ونصف الأهلي يعلن عن التعاقد مع أول الصفقات الشتوية.

وسام أبو علي، صفقات النادي الأهلي، كشف مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أمير توفيق في ساعات متأخرة من مساء أمس الإثنين عبر برنامج" ملك وكتابة" الذي يقدمة الإعلامي إبراهيم المنيسي وعدلي القيعي عبر قناة الأهلي عن الانتهاء من التعاقد مع الدنماركى من أصل فلسطينى وسام أبو علي مهاجم سيريس السويدى.

وأوضح أمير توفيق مدير التعاقدات إلى أن الأهلي قد أنهى كل الاتفاقات مع نادي سيريس لضم المهاجم وسام أبو علي إلى الأهلي فى صفقة بيع نهائى لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، لتدعيم هجوم الأهلى فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد أن تم ترشيحه من قبل لجنة "الاسكاوتنج" داخل القلعة الحمراء بقيادة الكابتن هاني رمزي.

تفاصيل التعاقد مع الفلسطيني وسام أبو علي

تمت رسميًا.. لمدة أربع مواسم ونصف الأهلي يعلن عن التعاقد مع أول الصفقات الشتوية.

النادي الأهلي، وكشف توفيق في تصريحاته إلى أن الأهلي كان قد بدأ في العمل على إنهاء صفقة وسام أبو علي منذ نهاية شهر نوفمبر الماضي، وأوضح تواصلنا مع اللاعب من أجل الاستعلام عن توجد جواز السفر فلسطيني لدي اللاعب من عدمة، ولكن ولم يمتلك اللاعب وقتها جوز سفر، وهو ما أدى إلى طلب الأهلي من اللاعب استخرج جواز السفر الفلسطيني ليحق قيده مع الفريق على أنه لاعب محلي، وعدم أشغال مقعد أجنبي في الفريق لأنه يحمل الجنسية الدنماركي أيضًا.

موعد وصول اللاعب للقاهرة

وسام أبو على

صفقات النادي الأهلي، وأوضح توفيق إلى أن اللاعب وسام أبو علي سيأتي إلى مصر خلال الأيام المقبلة ليخضع للكشف الطبي مرة أخرى، بعد أن خضع لفحص طبي مبدئي في السويد واجتازه بنجاح، وسيتم الإعلان رسميا عن ضمه لصفوف الفريق، وكان قد حصل النادي على تقرير طبي من نادي سيريس السويدي عن حالة وسام أبو علي، ولكن أيضا سيخضع للكشف الطبي في مصر قبل الإعلان الرسمي.

من هو وسام أبو علي

وسام أبو على

صفقات النادي الأهلي، هو من مواليد 4 يناير عام 1999.

ولد بمدينة ألبورج الدنماركية.

ويلعب في مركز رأس الحربة والجناح الأيسر.

ويبلغ طوله مترًا و87 سم.

وشارك في 176 مباراة خلال مسيرته.

وسجل خلالها 73 هدفًا وصنع 14 تمريرة حاسمة.

وشارك في 8 مباريات مع منتخبات الدنمارك تحت 17 و18 و19 عامًا، نجح خلالهم في تسجيل هدف واحدًا.

وكان قد بدأ اللعب مع فريق ألبورج الدنماركي في عام 2016.

ثم انتقل لنادي فيندسيسيل الدنماركي.

ومنه انتقل إلى فريق سيليبورج الدنماركي.

قبل الإنضمام لنادي سيريس السويدى في العام الماضي، وخاض معهم 16 مباراة بجميع المسابقات، أحرز خلالهم 10 أهداف، وصنع تمريرة حاسمة.

صفقات النادي الأهلي، ويحمل المهاجم صاحب الـ25 عاما الجنسية الفلسطينية، والدنماركية، وسيتم قيده كلاعب محلي في قائمة الأهلي في حال إتمام التعاقد بشكل رسمي خاصة مع اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب فى صفوف الأهلى.

وتصل تكلفه صفقة اللاعب إلى 2 مليون يورو سيتم تقسيطهم على مدار عامين.

صفقات النادي الأهلي، ويعد وسام أبو علي هو اللاعب الفلسطيني الرابع الذى ينضم إلى صفوف الشياطين الحمر بعد الثلاثى مروان كنفانى حارس الأهلي الأسبق في الستينيات، وحصل على شارة قيادة الفريق عام 1969 ليصبح أول قائد غير مصرى للأهلى.

وفؤاد أبو غيدا الذي شغل مركز الظهير الأيسر وأحيانا الظهير الأيمن، بجانب المشاركة في مركز قلب الدفاع، وأعتزل اللعب في مصر مع النادي الأهلي وتوفي في عام 2020 بعد إصابته بفيروس كورونا بعد معاناته مع مرض الزهايمر لمدة عام كامل.

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والحارس رمزى صالح الذي انضم للنادى الأهلى قادما من نادى شباب جابلية الفلسطينى عام 2008 لتعويض رحيل عصام الحضرى لنادى سيون السويسرى، وخاض رمزى مع الأهلى 15 مباراة، وشارك في الحصول على لقبي الدوري، ودوري أبطال إفريقيا، تحت قيادة مانويل جوزيه، كما لعب رمزي صالح مع أندية سموحة، والمصري، والمقاصة، والأسيوطي، وانضم لصفوف الجونة في بداية الموسم الحالي.