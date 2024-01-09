نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القيمة السوقية لمنتخبات أمم إفريقيا 2023.. نيجيريا في الصدارة ومركز صادم لـ مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق الساحرة المستديرة انطلاق النسخة 34 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير لعام 2024.

ويشارك في النسخة الجديدة من بطولة أمم إفريقيا 24 منتخبًا، ويعد منتخب نيجيريا الأغلى في القيمة السوقية حيث تبلغ قيمته 349.9 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في أسعار والقيمة السوقية للاعبين، ويأتي في المرتبة الثانية منتخب المغرب بـ 347.4 مليون يورو.

بينما يحتل منتخب كوت ديفوار صاحب الضيافة المركز الثالث بـ 334.6 مليون يورو، ويأتي منتخب السنغال حامل اللقب رابعًا بـ 274.4 مليون يورو، بينما يحتل منتخب مصر المركز التاسع بـ135.8 مليون يورو.

أما أقل المنتخبات من حيث القيمة السوقية في "كان 2023" هم، منتخب ناميبيا وتبلغ قيمته 6.43 مليون يورو، ومنتخب موريتانيا 7.05 مليون يورو، ومنتخب غينيا الإستوائية وتبلغ قيمته 9.95 مليون يورو.

القيمة السوقية لمنتخبات أمم إفريقيا 2023:

1. نيجيريا: 349.9 مليون يورو.

2. المغرب: 347.4 مليون يورو.

3. كوت ديفوار: 334.58 مليون يورو.

4. السنغال: 274.4 مليون يورو.

5. غانا: 195.98 مليون يورو.

6. الجزائر: 189.40 مليون يورو.

7. مالي: 140.30 مليون يورو.

8. الكاميرون: 137.85 مليون يورو.

9. مصر: 135.80 مليون يورو.

10. الكونغو الديمقراطية: 110.05 ملايين يورو.

11. بوركينا فاسو: 99 مليون يورو.

12. غينيا: 89.53 مليون يورو.

13. تونس: 63.20 مليون يورو.

14. جامبيا: 39.60 مليون يورو.

15. زامبيا: 34.05 مليون يورو.

16. الرأس الأخضر: 27.20 مليون يورو.

17. غينيا بيساو: 25.85 مليون يورو.

18. موزمبيق: 25.05 مليون يورو.

19. جنوب إفريقيا: 19.58 مليون يورو.

20. أنجولا: 18.73 مليون يورو.

21. موريتانيا: 12.18 مليون يورو.

22. غينيا الاستوائية: 9.95 ملايين يورو.

23. تنزانيا: 7.05 ملايين يورو.

24. ناميبيا: 6.43 ملايين يورو

