نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عيد لاعب المصري ضمن قائمة المنتخب الأوليمبي لمعسكر يناير استعدادًا للأوليمبياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقت إدارة النادي المصري، خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطرها من خلاله باستدعاء أحمد عيد ظهير أيمن الفريق الأول للكرة بالنادي للانضمام لمعسكر المنتخب الأوليمبي بالقاهرة، والذي يبدأ بعد غدا الخميس الموافق الحادي عشر من يناير ويستمر حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

الجدير بالذكر أن أحمد عيد يعد أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب والذي يستعد حاليا لخوض نهائيات دورة باريس الأوليمبية المقرر إقامتها نهاية شهر يوليو المقبل.

تأهل المنتخب المصري للأوليمبياد بعد حصوله على المركز الثاني في بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا والتي جرت بالمملكة المغربية الصيف الماضي.



موعد مباراة المصري ضد طلائع الجيش

يواجه الفريق البورسعيدي نظيره فريق المقاولون العرب في المباراة المقرر إقامتها الساعة الخامسة مساءا اليوم الثلاثاء علي ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري والمقاولون العرب

تنقل مباراة المصري وطلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الأولي من دوري المجموعات علي قنوات تايم سبورتس وهي الناقل الرسمي والحصري لبطولة كأس الرابطة المصرية لكرة القدم.