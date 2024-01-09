نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة وسام أبو علي وحراسة كنفاني.. تشكيل 10 فلسطينيين في الكرة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من ضم وسام أبو علي المهاجم الدنماركي لنادي سيريس السويدي، لصفوفه حيث يحمل اللاعب الجنسية الفلسطينية، كما أعلن عن إنهاء الإجراءات أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي.

وقال أمير توفيق، عبر تصريحات لقناة الأهلي الرسمية، قائلا: "لقد حصلنا على تقرير طبي من نادي سيريس السويدي عن حالة اللاعب، وأيضا سيخضع للكشف الطبي في مصر".

ووفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام السويدية، فإن قيمة الصفقة تقدر بمبلغ 2 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات وسام أبو علي من سيريس.

ويعد أبو علي ليس اللاعب الفلسطيني الأول الذي ينضم للدوري المصري والنادي الأهلي بشكل خاص، حيث سبقه في صفوف المارد الأحمر أكثر من لاعب أبرزهم مروان كنفاني، حارس مرمى الأهلي الأسبق، ويعتبر من أوائل الفلسطينيين الذين لعبوا داخل صفوف القلعة الحمراء؛ حيث انضم للفريق في فترة الستينات، بالإضافة إلى رمزي صالح، حارس مرمى الأهلي السابق.

لم يكن للأهلي فقط الانفراد بالحصول على خدمات اللاعبين الفلسطينين، بل لعب أكثر من لاعب آخر في الدوري المصري ضمن أندية المصري وفيوتشر وإيسترن كومباني والإسماعيلي.



شاهد تشكيل 10 لاعبين فلسطينيون في الكرة المصرية

1- وسام أبو علي (الأهلي).

2- مروان كنفاني (الأهلي).

3- رمزي صالح (الأهلي).

4- خالد النبريص (الإسماعيلي).

5- محمد بلح (المصري).

6- ياسر حامد (المصري).

7- محمود وادي (المصري).

8- مصعب البطاط (سيراميكا).

9- محمد صالح (ايسترن كومباني).

10- صالح شحاده (فيوتشر).