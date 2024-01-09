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أحمد جودة - القاهرة - "زواج ساديو ماني" النجم داخل (القفص) وزوجته وافقت على هذا الطلب قبل الزواج

"زواج ساديو ماني" النجم دخل (القفص) وزوجته وافقت على هذا الطلب قبل الزواج، تصدر زواج النجم السنغالي ساديو ماني محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، واشعل مواقع التواصل الإجتماعي بعد انتشار صور زفافه بشكل كبير.

ويبحث محبي النجم السنغالي ماني لاعب النصر السعودي الحالي ونادي ليفربول سابقًا، عن أخباره الأخيرة خاصة عقد قرانه التي تداولت صوره وانتشرت مثل سرعة البرق بشكل كبير.

"زواج ساديو ماني" النجم دخل (القفص) وزوجته وافقت على هذا الطلب قبل الزواج

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"زواج ساديو ماني" النجم دخل (القفص) وزوجته وافقت على هذا الطلب قبل الزواج

وفي هذا السياق، تحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن زواج ساديو ماني وطلبه لزوجته من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

زواج ساديو ماني وعائشة تامبا

عقد المهاجم السنغالي ساديو ماني قرانه أمس على صديقته عائشة تامبا في حفل خاص بمدينة داكار السنغالية، قبل انطلاق فعاليات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، حيث قد غادر اللاعب فريقه النصر للمشاركة مع منتخب بلاده في البطولة المقبلة.

وحضر حفل زفاف ساديو ماني بناء على وسائل الإعلام السنغالية، العائلة والأصدقاء وعدد من اللاعبين السابقين وبعض من اللاعبين الحاليين لمنتخب السنغال.

عائشة تامبا توافق على شرط ساديو ماني للزواج

يعود زواج ساديو ماني من صديقته عائشة تامبا إلى قصة حب من أيام المراهقة، حيث أنها تنحدر من مدينة كازامانسا التس تقع في السنغال جنوب جامبيا، ولا تتواجد على مواقع التواصل الإجتماعي ومنصات السوشيال ميديا.

وكان تحدث من قبل ماني في عام 2022 على أن المرأة المثالية التي سيتزوجها، بعد ارتفاع التساؤلات إليه عن حالته العاطفية ولماذا لم يتزوج حتى الآن، وأوضح أنه سيتزوج من شخص ليس له وجود على مواقع التواصل الإجتماعي، سواء تيك توك وفيسبوك وانستجرام وتويتر وغيرها.

وكشف ماني على أنه يريد أن يتزوج من امرأة تحترم الله والدين وتصلى جيدًا، مشيرًا إلى أن كل شخص لديه طريقته في اختيار الحب.

"زواج ساديو ماني" النجم دخل (القفص) وزوجته وافقت على هذا الطلب قبل الزواج

ساديو ماني يفتتح ملعبه في السنغال

جدير بالذكر أن خلال هذا الشهر في الأيام الماضية، افتتح ساديو ماني صاحب الـ 31 عام ملعب بناه في مسقط رأسه في بامبالي، قبل أن يقيم حفل زفافه والمغادرة إلى كوت ديفوار المشاركة مع المنتخب السنغالي.

ساديو ماني مع منتخب السنغال

ومن المقرر أن ينضم ساديو ماني للمشاركة مع منتخب السنغال في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، المقبلة خلال الفترة من 13 يناير الجاري حتى 11 فبراير المقبل.

واسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا على وقوع منتخب السنغال، ضمن المجموعة الثالثة رفقه منتخب الكاميرون ومنتخب جامبيا ومنتخب غينيا.

ويعد منتخب السنغال هو حامل لقب كأس أمم إفريقيا 2022، عقب الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح في مباراة مثيرة ضمن نهائي البطولة بعد التعادل السلبي في المباراة.