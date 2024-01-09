محمد شريف: رحيلي إلى الزمالك مستحيل وأشعر بحزن شديد لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة -

أبدى محمد شريف مهاجم نادي الخليج السعودي الحالي والأهلي السابق، رغبته الشديدة في الانضمام إلى صفوف منتخب مصر الأول، المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، والتي تقام في دولة ساحل العاج.



- شريف يتحدث عن مستواه مع الخليج وحزنه من عدم المشاركة في كأس الأمم الإفريقية

وصرح محمد شريف مهاجم الخليج السعودي:" أنه يحترم نادي الزمالك وجماهيره، وأنه لم يخطئ في حق النادي كما صور البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف شريف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "كنت أرد على سؤال إذا تم وضعي في اختيار بين الأهلي والزمالك، قلت أنني لن ألعب سوى للأهلي وأنني لن أكون مرتاح في أي نادي مصري آخر وهذا قراري".

وأردف محمد شريف: "قراري الأول والأخير هو عدم اللعب مع نادي الزمالك، لأنه سيكون أمر صعب، وأكيد هناك مفاوضات مع الوكلاء من الزمالك لضمي ولكن لم يحدث تواصل شخصي معي، والأمر في كل الأحوال محسوم بالنسبة لي".

وتحدث مهاجم الأهلي السابق: "أشعر من حالة الانتقاد المحبط، وأنا لست ضد النقد ولكن هناك طريقة شيك للنقد، وهناك أحد الأشخاص المصريين قلل من الأهلي في قناة سعودية عند مواجهة اتحاد جدة، ولا أرغب في نطق إسمه وهو معروف لدى الجميع".

وشدد محمد شريف مهاجم الخليج السعودي،:"أن اللعب في دوري روشن السعودي، صعب للغاية، مشيرًا إلى أنه غير راضٍ عن مستواه حتى الآن، خاصةً أنه لم يجري أي تحضيرات قبل مشاركته مع الفريق".

واستطرد شريف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90": "شعرت بحالة حزن من استبعادي من قائمة منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية".

وأكمل محمد شريف: "كان نفسي أتواجد في البطولة، وكنت أشعر أنني قريب من القائمة، ولكني راضٍ بقرار روي فيتوريا المدير الفني، وأتمنى أن نحقق اللقب".

واختتم محمد شريف: "عقدي مع الخليج السعودي لمدة موسمين، وسعيد هناك في الوقت الحالي، وحال احتاجني الأهلي في الصيف لن يكون لدي مانع، ولكن هذه الأمور تكون بين الناديين".

