أزمة المديونيات تضرب اتحاد الكرة.. أرقام تخطت نصف مليار جنيه

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أحمد جودة - القاهرة - يعاني الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، من أزمة بعد أن أوضح الحساب المالي الختامي وجود مستحقات على الجبلاية، في نهاية العام المالي المنتهي بنهاية يونيو الماضي

ويصل إجمالي المديونيات على الجبلاية، ما يقرب من 652 مليونا و387 ألف جنيه مصري، وذلك بنهاية العام المالي الماضي.

أزمة المديونيات تضرب اتحاد الكرة.. أرقام تخطت النصف مليار جنيه

وأثبت الحساب المالي لاتحاد الكرة، وجود مستحقات لمصلحة الضرائب قيمتها 87 مليونا و409 آلاف جنيه ضرائب كسب عمل، بجانب 61 مليونا و870 ألف جنيه ضريبة قيمة مضافة.

كما كشف وجود مستحقات متأخرة لصالح استاد القاهرة الدولي تقدر بستة ملايين و157 ألف جنيه، بجانب مديونية مستحقة تحت بند رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وبلغ قيمتها 245 مليونا و187 مليون جنيه.

كما تأكد وجود 9 ملايين و400 ألف جنيه لصالح المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، وذلك نظير الفحوص التي خضع لها اللاعبين المشاركين في كل المسابقات الكروية المصرية بعد المباريات للتأكد من عدم تعاطي أي لاعب للمواد المنشطة.