نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الزمالك| جلسة تجمع معتمد جمال باللاعبين.. وعودة نجم الفريق بعد الغياب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم اليوم الثلاثاء، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، بحضور عبد الواحد السيد مدير الكرة.



وتحدث المدير الفني مع اللاعبين على ضرورة التركيز في الفترة الحالية، وعدم الانشغال بأي أمور خارج الملعب وضرورة بذل أقصى جهد استعدادًا للفترة المقبلة.



وشدد معتمد جمال في حديثه مع اللاعبين على ضرورة استغلال فترة التوقف بالشكل الأمثل من أجل الاستعداد للمباريات المحلية والأفريقية التي سيخوضها الزمالك في الشهر المقبل.



-تدريبات بدنية خاصة للاعبين



أدى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للفترة المقبلة.



وخاض اللاعبون تدريبات استشفائية في بداية المران بعد خوض مباراة ودية أمس أمام كسكسادا، والتي فاز فيها الزمالك برباعية دون رد.



وأدى اللاعبون تدريبات تأهيلية متنوعة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، بجانب خوض تدريبات خفيفة بالكرة قبل بدء الفقرة الفنية.



-حمزة المثلوثي يواصل التأهيل



أدى التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم.



ويخوض اللاعب المرحلة الثالثة من التأهيل، في ظل شكواه من إصابة بشد في عضلة السمانة، ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية.



-ناصر منسي ينتظم في تدريبات الزمالك



انتظم ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للفترة المقبلة.



وكان اللاعب حصل على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن التدريبات لمدة يومين بسبب مرض والدته في الفترة الماضية، قبل أن يعود اللاعب للمشاركة بشكل طبيعي في مران اليوم.



-تقسيمة فنية مصغرة بمران الزمالك



خاض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات فنية خاصة خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للفترة المقبلة.



وركز الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على تنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية في المران، ومنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية خلال هذه الفقرة.



وعقب ذلك خاض لاعبو الفريق تقسيمة مصغرة في منتصف الملعب لتطبيق ما تم التدريب عليه خلال الفقرة الفنية.



ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.



وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.