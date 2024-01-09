نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تشكيلة المصري الرسمية لمباراة المقاولون العرب في كأس الرابطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن تشكيلته المختارة لمباراته بالجولة الأولى من بطولة كأس الرابطة والتي تجمعه بنظيره فريق المقاولون العرب والمقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الجيش ببرج العرب.

ويضم تشكيل المصري كلا من:

محمود جاد لحراسة المرمى.

كريم العراقي، باهر المحمدي، أحمد أيمن منصور، حسين السيد لخط الدفاع.

عمرو موسى، يوسف الجوهري كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط.

ميدو جابر ، حسن علي، سمير فكري كثلاثي ارتكاز هجومي.

رأس الحربة محمد الشامي.

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من:-

عصام ثروت، أحمد عيد، عمرو سعداوي، أسامة الجزار، أمادو با، اسلام عطية، حسام جريشة، ليستويل أمانكونا، فرانك ايتوجا.



محمود ناصف حكمًا لمباراة المصري والمقاولون العرب ببطولة كأس الرابطة

يدير مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق المقاولون العرب طاقم التحكيم المكون من من محمود ناصف، حكمًا للساحة ومعه كل من أسامة السيد وماجد المليجي كمساعدين، بالإضافة إلى أحمد حمدي، حكمًا رابعًا، فيما يتولى محمد يوسف، مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله حسني سلطان.



القنوات الناقلة لمباراة المصري والمقاولون العرب

تنقل مباراة المصري وطلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الأولي من دوري المجموعات علي قنوات تايم سبورتس وهي الناقل الرسمي والحصري لبطولة كأس الرابطة المصرية لكرة القدم.