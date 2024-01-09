أحمد جودة - القاهرة - فوز طنطا وتعادل السكة وغزل المحله بدورى المحترفين

أسفرت نتائج مباريات اليوم الثلاثاء ضمن الجولة ال26 بدورى القسم الثاني دوري المحترفين عن فوز فريق طنطا على فريق القناة بهدف دون رد سجله عبد الرحمن الدح في الدقيقة 28 من الشوط الثاني.



- تعادل فريق السكة الحديد مع فريق مكادى بهدف لمثله تقدم فريق السكة بهدف محمد عصام في الدقيقة 25.

وتعادل محمود مبارك لمكتديفي الدقيقة 28 من الشوط الثاني.



- تعادل فريق بروكسي مع فريق غزل المحلة بهدفين لكل منهما.

تقدم بروكسي بهدفين نظيفين عن طريق مدحت فقوسة في الدقيقة 7 من الشوط الثاني واضاف عمار شرف الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وتمكن غزل المحلة من العودة عن طريق محمد جابر في الدقيقة 29 من ركلة جزاء وتضاف رجب مارو الهدف الثاني في الدقيقة 35.



- تعادل فريق ابو قير للاسمده مع فريق دكرنس سلبيًا