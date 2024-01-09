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أحمد جودة - القاهرة - تعادل مثير لغزل المحلة مع بروكسي 2-2 في دوري المحترفين

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق نتيجة مباراة بروكسي مع غزل المحلة في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب بروكسي بأبو المطامير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لدوري المحترفين "المرحلة الأولى".

آنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف في شوط سيطر فيه الفريق المحلاوي على مجريات اللعب وأهدر مهاجموه ثلاث فرص محققة للتهديف في المقابل شهد النصف الثاني للشوط الأول استحواذ لبروكسي لكن دون فاعلية هجومية.

جاء الشوط الثاني مثير جدًا ونجح اصحاب الأرض في التقدم بالهدف الأول بعد مرور "10" دقائق من تسديدة قوية من اللاعب "مدحت فقوسه".

وعزز بروكسي من تقدمه بأحراز الهدف الثاني عند الدقيقة (65) بواسطة اللاعب "عمار شرف الدين".

قبل ان يحصل الفريق المحلاوي على ركلة جزاء في الدقيقة (72) نتيجة إعاقة مدافع بروكسي للبديل "رجب مارو" تصدى لها ببراعة "محمد جابر" ويحرز منها هدف تقليص الفارق.

بعدها بثلاث دقائق فقط يتمكن "رجب مارو" من إحراز هدف التعادل للفريق المحلاوي من تسديدة على الطائر بقوة داخل مرمى بروكسي، واستمرت الإثارة حتى الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء إلى أن أطلق حكم اللقاء صافرة النهاية بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ويتقاسم الفريقان نقاط المباراة حيث رفع بروكسي رصيده إلى (22) نقطة في المركز الحادي عشر فيما رفع غزل المحلة رصيده إلى النقطة (28) في المركز الثالث.