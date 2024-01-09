نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم برشلونة السابق يتواصل مع نيمار لمساعدته ماديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يقدم لاعب الهلال ولاعب المنتخب البرازيلي نيمار كل المساعدة الممكنة لزميله السابق داني ألفيس، حسب ما أوردت صحيفة " ماركا ".

وبحسب المصادر، فإن داني ألفيس، الرفيق السابق لبرشلونة وباريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي، تواصل مع نيمار لطلب المساعدة.

حيث طلب ألفيس المساعدة في المسائل القانونية والمالية قبل بدء الإجراءات القانونية ضد الظهير السابق.

يُذكر أن والد نيمار قام بتحويل أموال إلى جانب نيمار من أجل الدفاع عن داني ألفيس.

واستخدمت هذه الأموال لتسوية تعويضات بقيمة 150 ألف يورو، وقد يساهم هذا المبلغ في تخفيف عقوبة السجن المحتملة لداني ألفيش إذا تم التوصل إلى حكم بالإدانة.

بالإضافة إلى ذلك، قام داني ألفيس بتعيين جوستافو سيستو، أحد كبار الممثلين القانونيين لشركات والد نيمار، كمحامي له، كما قام بإزالة دينورا سانتانا، زوجته السابقة، من إدارة أصوله.

تجدر الإشارة إلى أنه في الفترة من 5 إلى 7 فبراير 2024، سيواجه لاعب كرة القدم البرازيلي الشهير داني ألفيس المحاكمة في برشلونة بتهمة الاعتداء الجنسي.

وألفيس البالغ من العمر 40 عاما محتجز دون أن يحق له الإفراج بكفالة منذ يناير 2023 عندما ألقي القبض عليه للاشتباه في اعتدائه جنسيا على امرأة في ملهى ليلي في برشلونة.