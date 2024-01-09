نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريناتو سانشيز يرفض عروضًا من اليونان وتركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه روما صعوبة في التخلص من ريناتو سانشيز الذي كان مرتبطًا بالخروج المتوقع من نادي العاصمة، خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

ريناتو سانشيز يرفض عروضًا من اليونان وتركيا

وخرج لاعب خط الوسط البرتغالي من تشكيل الجيالوروسي بعد فشله في إقناع المدرب جوزيه مورينيو.

ويعتزم روما إنهاء إعارته، مع استعداد باريس سان جيرمان للعثور لسانشيز على ناديًا جديدًا للانضمام إليه للفترة المتبقية من الموسم.

ونتيجة لذلك، بدأ الوفد المرافق للاعب بالتسوق حول أوروبا، مما أثار اهتمامًا كبيرًا في اليونان وتركيا.

لكن حسب الصحفي البرتغالي " برونو أندرادي " فإن سانشيز ليس حريصا على هذه الوجهات.

وأشار الصحفي إن لاعب خط الوسط رفض العروض المقدمة من أولمبياكوس وباوك وبنفيكا، لذلك، من المحتمل أن يبقى سانشيز في روما حتى نهاية الموسم.

