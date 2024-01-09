أحمد جودة - القاهرة - كأس أمم إفريقيا 2024.. جدول مباريات النخبة يشعل شغف عشاق الكرة بتحديات مثيرة ولحظات لا تُنسى

كأس أمم إفريقيا 2024.. جدول مباريات النخبة يشعل شغف عشاق الكرة بتحديات مثيرة ولحظات لا تُنسى.. باتت أيام قليلة، ويشهد عشاق كرة القدم أقوى المواجهات الحماسية والشرسة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، حيث سيكون ساحل العاج مضيفًا لأبرز اللحظات الرياضية، وهذا الحدث الكروي المثير للغاية يأتي محملًا بتحديات ومواجهات مثيرة، حيث يتنافس نخبة منتخبات القارة لتحقيق اللقب المرموق.

كأس أمم إفريقيا 2024.. جدول مباريات النخبة يشعل شغف عشاق الكرة بتحديات مثيرة ولحظات لا تُنسى

مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024

تقدم بوابة دوت الخليج لمتابعيها من عشاق كرة القدم جدول مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، كاشفة عن تلك اللحظات الحاسمة التي ستبقى خالدة في ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة.

موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024

بين يدي عشاق الكرة الإفريقية، ستتجسد أحلام الفوز والتألق في النسخة الرابعة والثلاثين من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، وقد أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن موعد الانطلاق الذي سيكون خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير في ساحل العاج، حيث يستعد 24 منتخبًا لتقسيم أحلامهم وتحقيق البطولة المرموقة في 6 مجموعات مثيرة؛ لنعيش سويًا تلك اللحظات الملحمية التي سترسم صورة لا تنسى في تاريخ الساحرة المستديرة.

جدول مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024

تتسلل بطولة كأس الأمم الأفريقية إلى قلوب عشاق الكرة وتشكل نقطة التقاء لأبرز الفرق على الساحة القارية. هي لحظة انتظار وفرحة، حيث يتبادل المشجعون واللاعبون حماسهم وشغفهم في إطار هذه البطولة الكروية الكبيرة، وجاء ترتيب مجموعات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 كالآتي:

كأس أمم إفريقيا 2024.. جدول مباريات النخبة يشعل شغف عشاق الكرة بتحديات مثيرة ولحظات لا تُنسى

مجموعة كأس أمم إفريقيا 2024 الأولى

رقم المجموعة الفرق المجموعة 1 كوت ديفوار، نيجيريا، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو.

مجموعة كأس أمم إفريقيا 2024 الثانية

رقم المجموعة الفرق المجموعة 2 مصر، غانا، كاب فيردي، موزمبيق.

مجموعة كأس أمم إفريقيا 2024 الثالثة

رقم المجموعة الفرق المجموعة 3 السنغال، الكاميرون، غينيا، غامبيا.

مجموعة كأس أمم إفريقيا 2024 الرابعة

رقم المجموعة الفرق المجموعة 4 الجزائر، بوركينا فاسو، مورويتانيا، انغولا.

مجموعة كأس أمم إفريقيا 2024 الخامسة

رقم المجموعة الفرق المجموعة 5 تونس، مالي، جنوب افريقيا، ناميبيا.

مجموعة كأس أمم إفريقيا 2024 السادسة