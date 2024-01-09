نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنريد رودل مديرًا فنيًا لمنتخب مصر لكرة السلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة على التعاقد مع الألماني هنريك رودل لتولي مهمة المدير الفني الفني لمنتخب مصر.

وفتح عمرو مصيلحي نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المنتخبات خطوط اتصال خلال الأيام الماضية مع هنريك رودل المدير الفني السابق لمنتخب ألمانيا من أجل قيادة الفراعنة في الفترة المقبلة وأنهى معه كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

ووقع رودل صاحب الـ 54 عامًا على عقود تدريب المنتخب الوطني مع الاتحاد المصري لكرة السلة إلكترونيًا ليصبح مديرًا فنيًا للفراعنة.

ومن المقرر أن يصل هنريك رودل إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة لبدأ مهمته مع المنتخب الوطني.

