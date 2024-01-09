نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاري كين ينفتح على مسيرته مع بايرن ميونيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



شارك المهاجم الإنجليزي هاري كين لاعب بايرن ميونيخ انطباعاته عن الأشهر الأولى التي قضاها في ميونيخ بعد انتقاله من توتنهام.

أصبح كين لاعبًا لبايرن في أغسطس، بعد أن دفع العملاق البافاري لتوتنهام 95 مليون يورو مقابل الحصول على خدماته.

وفي فريقه الجديد، سجل اللاعب الإنجليزي 25 هدفًا في 28 مباراة بجميع المسابقات.

ويحتل المهاجم حاليًا صدارة هدافي الدوري الألماني، متفوقًا على أقرب مطارديه بأربعة أهداف.

أشارت تقارير سابقة إلى أن كين البالغ من العمر 30 عامًا كان يواجه تحديات في الحياة في ألمانيا ويتأقلم مع بلد جديد.

وقال هاري كين:" أنا أستمتع حقًا بالحياة في الدوري الألماني. لقد رحب بي النادي بأكمله والفريق والموظفين وساعدوني على الاستقرار ".

وأشار:" أنا سعيد جدًا لكوني جزءًا من نادي بايرن ميونخ - أحد أكبر الأندية في العالم. "

واختتم:" لقد قلت دائمًا أنني أردت في مسيرتي الانتقال وإثبات نفسي على أعلى مستوى، يتميز هذا النادي بعقلية الفوز، إنه شعور جيد جدًا أن أكون هنا".