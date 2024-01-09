نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر براون إيديي: لا يوجد عذر للاعبو نيجيريا لخسارة لقب الكان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أخبر مهاجم سوبر إيجلز النيجيري السابق، براون إيديي، اللاعبين الحاليين في المنتخب الوطني أنه لن يكون هناك أي عذر يمكن الدفاع عنه هذه المرة.

أنهى لاعبو منتخب النسور استعداداتهم لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة في ساحل العاج يوم الاثنين.

أدت الهزيمة أمام سيلي ستارز الغيني إلى تشكيك الكثيرين في مدى جاهزيتهم للمنافسة.

ونشر إيديي رسالة إلى اللاعبين عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، وأكد أن الفريق لديه ما يلزم للفوز بالبطولة ولن يتم تقديم أي عذر.

وقال إيدي: "لا توجد أعذار هذه المرة لأن هذا الفريق لديه ما يلزم للفوز باللقب".

كان إيدي عنصرًا أساسيًا في تشكيلة نيجيريا التي فازت بالبطولة في جنوب إفريقيا 2013، وقد سجل الهدف الثاني للنسور في فوزهم في نصف النهائي على مالي 4-1.

