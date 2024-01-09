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أحمد جودة - القاهرة - يستهدف أحد أندية الدوري السعودي التعاقد مع تيم أكينولا أحد لاعبو شباب أرسنال الإنجليزي يجذب الاهتمام في سوق الانتقالات الشتوية.

نادٍ سعودي يستهدف لاعب آرسنال السابق

قدم نادي سعودي لم يذكر اسمه عرضًا للتعاقد مع المنتخب الأولمبي النيجيري لعام 2022.

بدأ النادي السعودي محادثات مع نادي البدع القطري بشأن التعاقد مع لاعب خط الوسط الموهوب.

تدرس إدارة نادي البدع بجدية العرض المقدم من النادي السعودي ولكن حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار رسمي بشأن قبول العرض أم لا.

لن يمانع نادي البدع في رحيل اللاعب وسيبحث عن لاعب بديل في حالة إتمام الصفقة.

انضم أكينولا إلى نادي البدع في سبتمبر الماضي فقط ولم يمر أداءه الرائع مع نادي قطر غاز دون أن يلاحظه أحد.

يرتبط اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا بنادي البدع حتى نهاية موسم 2025-2026 بعد أن وقع عقدًا لمدة ثلاث سنوات مع النادي.

وانضم أكينولا إلى أرسنال بعقد احترافي في أغسطس 2020 وغادر ملعب الإمارات قبل عام على انتهاء عقده.

