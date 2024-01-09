نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روي كين ينتقد مهاجم مانشستر يونايتد: توقف عن العبث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد أسطورة مانشستر يونايتد، روي كين، مهاجم النادي، راسموس هوجلوند، بعد أن أهدر عدة فرص محققة أمام ويجان في كأس الاتحاد الإنجليزي مساء الاثنين.

عاد هوجلوند إلى التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد في مباراة الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي ضد ويجان بعد تعافيه من المرض.

أتيحت للاعب الدنماركي الدولي بعض الفرص للتسجيل في الشوط الأول ضد ويجان، حيث أهدر كرة رأسه بعد عرضية أليخاندرو جارناتشو، والتي ارتطمت في العارضة من مسافة قريبة.

كما فشل أيضًا في الرد على تسديدة ماركوس راشفورد التي تم تصديها، حيث سدد الكرة بعيدًا عن المرمى من مسافة ستة ياردات.

وبدا اللاعب البالغ من العمر 20 عاما يفتقر إلى الثقة أمام المرمى أمام ويجان ولم يكن كين معجبا به.

وقال كين لروبرتو مارتينيز على قناة " ITV ": "سأشعر بالغضب منه".

وأضاف:" أردنا أن يُظهر يونايتد جانبًا من مستواهم، لقد جلبوا عاداتهم من الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يتعلق بإهدار الفرص، وليس الحسم، أريد أن أرى هذا الجانب من يونايتد ".

واختتم: "المهاجم يهدر الفرص، يمكننا أن نقول سيئ الحظ، طوال اليوم، لكنها فرص رائعة، ضع الكرة في الشباك، توقف عن العبث”.