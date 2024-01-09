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أحمد جودة - القاهرة - استقبل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم بمكتبه محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس نادي الاتحاد السكندري واستعرض محمد مصيلحى مع وزير الشباب العديد من الملفات الهامة الخاصة بشئون نادى الاتحاد السكندرى إنشائيًا ورياضيًا واجتماعيًا. وأكد الوزير خلال الجلسة على القيمة الكبيرة لنادي الاتحاد السكندري وحرصه الكامل على إنهاء وحل جميع الموضوعات الخاصة بشئون نادى الاتحاد السكندرى. وقدم محمد مصيلحى خالص شكره وتقديره للوزير على رعايته الدائمة لنادى الاتحاد السكندري وكذلك جميع الأندية الشعبية والجماهيرية.

