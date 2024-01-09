نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقارير جديدة تربط مبابي بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

لم يتخذ كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، قراره بعد بشأن مستقبله، وقد ينتهي به الأمر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت شبكة:" ESPN " أن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا سيقرر مستقبل ناديه في الأسابيع القليلة المقبلة.

من جانبه يعتبر ريال مدريد وليفربول الوجهتين الأكثر ترجيحًا إذا اختار مبابي مغادرة بطل الدوري الفرنسي في الصيف، وعدم التجديد.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو، ولن يقوم بتفعيل خيار التمديد لمدة عام آخر، مما يعني أنه حر في التحدث إلى الأندية الأخرى بشأن انتقال صيفي في صفقة إنتقال مجانية.

وحاول ريال مدريد عدة مرات التعاقد مع مبابي منذ أن كان عمره 11 عامًا، واقترب من ذلك في مايو 2022 عندما اقتنع بأنه وافق على الانضمام قبل أن يقرر البقاء في باريس.

كما أن مبابي كان منذ فترة طويلة معجبًا بليفربول ويورغن كلوب ولم يستبعد الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع ذلك، قد يكون الانتقال إلى ليفربول أمرًا صعبًا، حيث من غير المرجح أن يتمكن النادي من تحمل راتبه الحالي الذي يبلغ نحو 650 ألف يورو في الأسبوع.