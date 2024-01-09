نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة منتخب مصر × موزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة منتخب مصر × موزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب مصر × موزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة، تفصلنا أيام قليلة على انطلاق موعد بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 المقبلة التي تتصدر قائمة المشهد الرياضي خلال الفترة الحالية بشكل كبير.

وترتفع محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية والفترة الحالية، من عشاق ومحبي كرة القدم في مصر والوطن العربي وإفريقيا، خاصة عاشقي الكرة الأفريقية، عن موعد مباراة منتخب مصر الاولى في البطولة حيث يضم الفراعنة بين صفوفه الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومحمد النني لاعب آرسنال.

موعد مباراة منتخب مصر × موزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني، كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وتسهيل عمليات البحث وجمع المعلومات المطلوبة.

موعد مباراة منتخب مصر × موزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة

وفي هذا السياق، يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة منتخب مصر وموزمبيق الاولى في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

موعد مباراة منتخب مصر وموزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2024

يواجه المنتخب الوطني المصري الأول نظيره منتخب موزمبيق يوم الأحد المقبل الموافق 14 يناير الجاري 2024، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس أمم إفريقيا 2024.

ويحتضن ملعب ستاد فيليكس هوفويت بوانيي المباراة بين المنتخبين، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبو ظبي، السادسة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

يذكر أن كان حقق الفراعنة الفوز ضد منتخب تنزانيا في البروفة الأخير للمنتخب الوطني المصري، قبل السفر اليوم الثلاثاء للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024.

موعد ومكان انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، بمباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو يوم السبت المقبل الموافق 13 يناير الجاري، وتقام البطولة في دولة كوت ديفوار البلد المستضيفة للمسابقة.

ويعد منتخب السنغال حامل اللقب الأخير للبطولة في الكاميرون لعام 2022، عقب الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، كما يعد الفراعنة أكثر من توج بلقب كأس أمم إفريقيا في التاريخ برصيد 7 ألقاب.

موعد مباراة منتخب مصر × موزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة

قائمة منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا 2024

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد هاني - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: محمد النني - مروان عطية - إمام عاشور - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو - محمود حمادة - مصطفى فتحي - مهند لاشين.

خط الهجوم: عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح - محمود عبد المنعم كهربا - أحمد حسن كوكا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2024

ومن المقرر أن تذاع أحداث مباراة منتخب مصر ونظيره منتخب موزمبيق يوم الأحد المقبل، عبر مجموعة من بي إن سبورت الرياضية القطرية الحاصلة على حقوق ملكية بث المباريات الأفريقية الكبرى.

جدول مباريات كأس أمم إفريقيا

وهناك عدد من القنوات الناقلة الأخرى، التي تعمل على بث مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، التي تقام في كوت ديفوار البلد المستضيفة للبطولة، وهي كالتالي:-

تردد قناة beIN Sports HD 2 Max

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:11623.

الاستقطاب: العمودي.

27500: هو معدل الترميز.

تردد القناة الجزائرية الأولى

التردد: 11680.

الاستقطاب: العمودي.

27500: هو معدل الترميز.

عامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة تيلى تشاد

التردد: 12015.

الاستقطاب: الأفقي.

27500: هو معدل الترميز.

تردد قناة beIN Sports HD MAX 1

التردد: 11900.

الاستقطاب: الأفقي.

27500: هو معدل الترميز.

تردد قناة فوكس سبورت

التردد: 12284.

الاستقطاب: الأفقي.

27500: هو معدل الترميز.

القناة الألمانية عبر قمر أسترا 19

القمر الصناعي: استراسات 19.

يعمل على 11185 dvb-s2.

معدل الترميز: 22000.

الاستقطاب: v.

مواعيد مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024

دور المجموعات: من 13 يناير حتى 24 ذات الشهر.

دور الـ 16: من 27 يناير حتى 30 ذات الشهر.

الربع النهائي: من 2 فبراير المقبل حتى 3 ذات الشهر.

النصف النهائي: يوم 7 فبراير 2024.

مباراة تحديد المركز الثالث والرابع: يوم 10 فبراير 2024.

المباراة النهائية: 11 فبراير 2024.

مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024