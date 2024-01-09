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أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعبي الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك، في تحقيق الفوز على نظيره فريق إيسترن كومباني بنتيجة 3-صفر، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء، في ثاني مباريات المجموعة الأولى للدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز.

طائرة الزمالك يفوز على إيسترن كومباني بنتيجة 3-0 في الدوري

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25/17

25/17

25/11

وحرص على متابعة مباراة اليوم كل من، رامي نصوحي، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وأحمد مصطفى، رئيس جهاز قطاع الكرة الطائرة بالنادي وذلك لدعم ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفني للقلعة البيضاء.

ويتواجد طائرة الزمالك في المجموعة الأولى للبطولة بجانب أندية: الجيش، الاتحاد السكندرى، الطيران، الداخلية وإيسترن كومباني.

ومن المقرر أن يواجه طائرة الزمالك، نظيره الاتحاد السكندري على صالة الأخير بالإسكندرية، يوم السبت المقبل، وذلك في الجولة الثالثة للدور الثاني للدوري.

ويقود فريق طائرة الزمالك كل من: أشرف أبو الحسن مديرًا فنيًا، محمد عبد المنعم مدربًا عامًا، محمد علي مدربًا، أحمد سعودي طبيبًا وأحمد شعلان مديرًا إداريًا، حسن عبد الرازق إداريًا، أحمد سالم مخططًا للأحمال، هاني سمير محللًا تقنيًا وعبد الرحمن خالد أخصائيًا للعلاج الطبيعى.

