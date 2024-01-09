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أحمد جودة - القاهرة - أعرب المدير الفني للمنتخب الغاني، كريس هيوتون، عن أسفه لعدم قدرة فريقه على إنهاء الفرص في المباريات.

مدرب غانا يتحسر على قلة الجودة أمام المرمى بعد التعادل مع ناميبيا

يأتي ذلك بعد تعادل غانا سلبيًا مع ناميبيا على ملعب بابا يارا في مباراة ودية قبل كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تنطلق بعد أربعة أيام.

سجل للبلاك ستارز هدفًا واحدًا فقط في آخر أربع مباريات تحت قيادة المدرب الأيرلندي، الأمر الذي أثار الكثير من المخاوف بين المشجعين.

وقال هيوتون بعد المباراة: " علينا معالجة اللعب على المساحات، ثم تصبح المهمة بعد ذلك تسجيل الأهداف".

وأضاف "لم أعتقد أننا كنا جيدين بما فيه الكفاية في التعامل مع الكرة في الشوط الأول، الشوط الثاني، بالطبع، كان أفضل ولكن المباراة أصبحت مفتوحة، المباراة مفتوحة، وأعتقد أننا تمكنا من الاستفادة منها بعد ذلك".

وتابع:" بالطبع، دخلنا إلى الثلث الأخير في الشوط الثاني أكثر بكثير مما فعلناه في الشوط الأول، ولكن أيضًا، ربما أدى الافتقار إلى الجودة في بعض الأحيان إلى عدم حصولنا على الفرص. أعتقد أنه يجب عليك أن تشيد بهم ".

واستمر:" أعتقد أنهم دافعوا بشكل جيد للغاية في لحظاتهم. لكن كان علينا الاستفادة بشكل أكبر من استحواذنا على الكرة، وخاصة تلك التي كانت لدينا في الثلث الأخير".

ومع اقتراب كأس الأمم الأفريقية، تسلط الأضواء على البلاك ستارز لمعالجة هذه المخاوف وإظهار أداء محسن أمام المرمى.

وتقع غانا في المجموعة الثانية إلى جانب مصر والرأس الأخضر وموزمبيق.

