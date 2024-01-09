الإسماعيلي يفوز على منية سمنود وديًا استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الإسماعيلي الفوز على منية سمنود وديًا برباعية دون رد استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وأحرز الأهداف على التوالي محمد زيدان ومحمد دسوقي ومروان حمدي وعمر السعيد في مرمي سيراميكا كليوباترا خلال المباراة الودية.

وقام ايهاب جلال بتجربة بعض اللاعبين خلال المباراة الودية للوقوف على مستواهم قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

يذكر أن نادي الإسماعيلي يحتل المركز الأخير برصيد صفر من النقاط في المجموعة بجدول ترتيب كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وخسر الإسماعيلي من نظيره الداخلية بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من منافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

موعد مباراه الإسماعيلي القادمة في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة والمقرر إقامتها الأسبوع القادم.

