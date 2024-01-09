نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنري: عانيت من الاكتئاب طوال مسيرتي الكروية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشار مهاجم أرسنال السابق تييري هنري إنه كان يعاني من الاكتئاب خلال مسيرته الكروية.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 46 عامًا بلغ 228 هدفًا في 377 مباراة مع أرسنال وفاز بكأس العالم عام 1998 وبطولة أمم أوروبا 2000 مع فرنسا.

وقال هنري خلال تصريحاته "طوال مسيرتي المهنية، ومنذ ولادتي، لا بد أنني كنت في حالة اكتئاب".

وأشار "هل كنت أعرف ذلك؟ لا. هل فعلت شيئًا حيال ذلك؟ لا. لكنني تكيفت مع طريقة معينة.

ويتولى هنري الآن تدريب منتخب فرنسا تحت 21 عامًا، وعمل أيضًا في الجهاز الفني لبلجيكا وأدار موناكو قبل أن يتولى تدريب مونتريال إمباكت في أواخر عام 2019.

وأشار إنه كانت هناك فترة مبكرة من تفشي جائحة الفيروس التاجي حيث كان يبكي كل يوم تقريبًا.

قال: "عليك أن تضع قدمًا واحدة إلى الأمام وأخرى وتمشي، هذا ما قيل لي منذ أن كنت صغيرا ".

وأضاف:" لم أتوقف أبدًا عن المشي، لو كنت فعلت ذلك، ربما كنت سأدرك، عن الصعوبات الصحية، كوفيد - توقفت عن المشي. لم أستطع. ثم تبدأ في الإدراك".

واستمر مهاجم يوفنتوس وموناكو وبرشلونة السابق: "كنت في عزلة في مونتريال، وكان عدم تمكني من رؤية أطفالي لمدة عام أمرًا صعبًا ".

وتابع "كانت الدموع تنهمر بمفردها. لا أعرف لماذا، لكن ربما كانت هناك لفترة طويلة جدًا".

وقال هنري إن علاقته بوالده، الذي يقول إنه كان ينتقد أدائه، ربما أثرت عليه.

وأشار:" والدي كان مهتمًا جدًا في بعض الأحيان بما كنت عليه كلاعب".

واختتم: "عندما كنت طفلا صغيرا، كان دائما يقول: "أنت لم تفعل ذلك بشكل جيد".