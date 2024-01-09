نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل تشيلسي الرسمي أمام ميدلزبره في كأس رابطة الأندية الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، تشكيل البلوز الرسمي لمواجهة نظيره فريق ميدلزبره مساء اليوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر يناير الجاري ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

موعد مباراة تشيلسي ضد ميدلزبره

وستنطلق أحداث مباراة تشيلسي ضد ميدلزبره مساء اليوم عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة التاسعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة ميدلزبره

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

خط الدفاع: ديساسي – جوستو – تياجو سيلفا – كولويل.

خط الوسط: إنزو – كاسيدو، جالاجير.

خط الهجوم: ستيرلينج – كول بالمير – مادويكي

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد ميدلزبره

وستنقل أحداث مباراة تشيلسي ضد ميدلزبره عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1.