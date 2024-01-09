عمرو مصيلحي: المفاوضات مع رودل تمت بسهولة والجهاز المعاون مصري

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أحمد جودة - القاهرة - كشف عمرو مصيلحي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، ومدير لجنة المنتخبات، عن كواليس المفاوضات مع الألماني هنريك ردول لتدريب المنتخب الوطني الأول للرجال.

وقال مصيلحي: "المفاوضات مع هنريك رودل ووكيل أعماله كانت سلسلة وتمت بكل سهولة دون وجود أي عقبات أو شروط خاصة منه لتولي تدريب المنتخب".

وأضاف نائب رئيس اتحاد السلة "رودل رحب بتدريب منتخب مصر فور التحدث معه، كما أنه كان سعيدًا للغاية للتواجد على رأس الجهاز الفني للمنتخب الأول خلال الفترة المقبلة".

وأكمل مصيلحى: "المدرب الألماني سيتواجد في مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، وسنجتمع معه فور وصوله القاهرة، لتحديد الجهاز الفني المعاون له والذي سيكون مصريًا بالكامل".

وأعرب عمرو مصيلحي عن تمنياته بالتوفيق لهنريك رودل في مهمته مع المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة، وتكملة مسيرة النجاحات.

