نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة أخبار أمم إفريقيا.. لاعب الجابون قيد التحقيق والاصابات تضرب صفوف المنتخب السنغالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد متابعي الكرة الأفريقية، لاستقبال بطولة أمم افريقيا، والتي ستقام في ساحل العاج خلال الشهر الحالي.

وتقام البطولة بداية من الثالث عشر من الشهر الحالي، حتى الحادي عشر من شهر فبراير المقبل.



وتجري جميع المنتخبات اخر استعداداتها، من أجل الظهور بأفضل ما يكون خلال النسخة القادمة.



ونستعرض من خلال دوت الخليج الرياضي، اخر أخبار بطولة كأس الأمم الافريقية والتي جاءت كالاتي:

لاعب الجابون قيد التحقيق والسبب مجهول

فتح الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، مع لاعب منتخب الجابون، جويلور كانجا وذلك في الاشتباه بتاريخ ميلاده.

اللاعب مقيد عام 1990، وتاريخ وفاة ولادته 1986، ليفتح كاف تحقيقا حول الواقعة.

الاصابات تضرب منتخب السنغال

بات حامل اللقب في نسخته الاخيرة في حيرة من امره، وذلك بعد خروج الثنائي المهاجم بولاي ديا والحارس البديل سيني ديانغ من البطولة بسبب الاصابة.

واختار اليو سيسه مدرب اسود الترانجا محلهما بومبا دينغ وألفريد غوميس، والذين ينشطون في لوريان الفرنسي صاحب التعثر.

وتفتتح السنغال مشوارها في كأس الأمم الأفريقية بمواجهة جامبيا يوم الاثنين المقبل في ياموسوكرو.

كوت ديفوار تجري بروفة افتتاح كأس الامم

واجرت كوت ديفوار اليوم بروفة افتتاح كأس الأمم الافريقية والتي تنطلق السبت المقبل من اجل الوقوف على كافة النواقص.

ويلتقي منتخب كوت ديفوار مع نظيره غينيا بيساو، في العاشرة مساء السبت المقبل، في افتتاح مباريات كأس أمم إفريقيا.