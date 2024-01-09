نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روجيه ميكالي يعلن قائمة منتخب مصر الأولمبي استعدادًا لدورة دبي الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن روجيه ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي قائمة منتخب مصر الأولمبي استعدادًا لدورة دبي الودية. وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي: حراسة المرمى: حمزة علاء – علي الجابري – محمد سيحا خط الدفاع: محمد طارق – حسام عبد المجيد – كريم الدبيس – محمد حمدي إبراهيم – أحمد محمود – أحمد حسام – محمد مغربي – أحمد رضا – أحمد عيد خط الوسط: محمود صابر – أحمد عاطف – مصطفى سعد – عمر خضر – أحمد نادر حواش – عمر الساعي – ماجد هاني – محمد محمد شحاتة – محمود جهاد خط الهجوم: حسام أشرف – أسامة فيصل موعد انطلاق دورة دبي الودية تنطلق بطولة دورة دبي الودية منتصف شهر يناير الجاري بمشاركة منتخب مصر الأولمبي استعدادًا لاولمبياد باريس 2024. القناة الناقلة لمباريات منتخب مصر الأولمبي في دورة دبي الودية لم تعلن أي قناة عن نقل مباريات منتخب مصر الأولمبي في دورة دبي الودية حتي الأن استعدادًا لاولمبياد باريس 2024.