يونايتد يعود إلى الانتصارات من بوابة ويغان

يونايتد يعود إلى الانتصارات من بوابة ويغانبلغ مانشستر يونايتد الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه ويغان 2 - صفر، مساء الاثنين، ضمن منافسات الدور الثالث.

وتقدم مانشستر يونايتد في الدقيقة 22 عن طريق ديوغو دالوت، قبل أن يضيف برونو فيرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 74 من ضربة جزاء.

وعاد مانشستر يونايتد إلى سكة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية ببطولة الدوري 1 - 2 أمام نوتنغهام فورست، فيما عانى من صعوبات عديدة الشهر الماضي بعدما خسر خمس مباريات في بطولتي الدوري ودوري أبطال أوروبا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة.