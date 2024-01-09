دوت الخليج - فيصل الحزمي -

الغرفة التجارية تكرم منتخب الناشئين غداً

دعت الغرفه التجاريةالصناعيه بامانة العاصمة، القطاع الخاص إلى الاستثمار في القطاع الرياضي والمشاركة في رعاية ودعم المواهب الكروية. الغرفة التجارية تكرم منتخب الناشئين غداًدعت الغرفه التجاريةالصناعيه بامانة العاصمة، القطاع الخاص إلى الاستثمار في القطاع الرياضي والمشاركة في رعاية ودعم المواهب الكروية. وأكد رئيس الغرفه التجاريه بامانة العاصمة علي الهادي ان الغرفة استكملت كافة الترتيبات لتكريم منتخب الناشئين لكرة القدم المتوج بلقب بطولة غرب آسيا العاشرة. وقال: ان الغرفة ستقيم احتفالية تكريمية تليق بإنجاز منتخب الناشئين الذي رفع رؤوس اليمنيين عاليا واهداهم فرحة مستحقة، مشددا على ضرورة الاهتمام بالمواهب الكروية اليمنية. وأوضح علي الهادي انه سيتم خلال الاحتفالية التكريمية الإعلان عن تبرعات ومكافئات مالية وعينية من قبل القطاع الخاص للاعبي منتخب الناشئين والبعثة المرافقة.

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