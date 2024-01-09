مهاجم أرسنال السابق يتوقع تألق أوسيمين في البريميرليج

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أحمد جودة - القاهرة - لم يشارك فيكتور أوسيمين في مباراة نيجيريا الودية ضد غينيا، حيث تلقت شباك سوبر إيجلز هدفين، وأهدر موسى سيمون ركلة جزاء حاسمة.

رشح مهاجم أرسنال وتوغو السابق، شي إيمانويل أديبايور، مهاجم سوبر إيجلز ونابولي، فيكتور أوسيمين، للانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

قضى أوسيمين، البالغ من العمر 25 عامًا، عامًا ممتازًا مع نابولي، حيث فاز بلقب الدوري الإيطالي للفريق الإيطالي، إلى جانب العديد من الجوائز الفردية التي جعلته يحصل على المركز الثامن في تصنيف الكرة الذهبية.

لعب أديبايور، مع العديد من الأندية الكبرى مثل مانشستر سيتي وأرسنال وتوتنهام هوتسبر وكريستال بالاس وموناكو وريال مدريد، وسجل أكثر من مائتي هدف.

بفضل خبرته الواسعة، حصد أديبايور جائزة الكاف لأفضل لاعب في عام 2008، متغلبًا على المصري محمد أبو تريكة، والغاني مايكل إيسيان.

حصل فيكتور أوسيمين على نفس الجائزة العام الماضي، وكان أديبايور ممتلئًا بالثناء على المهاجم النيجيري، وحثه على الانتقال إلى الدوري الأكثر تنافسية في العالم.

وفي حديثه في مقابلة مع " بي بي سي سبورت " إفريقيا، يعتقد أديبايور البالغ من العمر 39 عامًا أن أوسيمين لديه كل ما يلزم للنجاح في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مهاجم موناكو السابق: "لديه السلوك الصحيح والعقلية والتصميم على التفوق هناك في إنجلترا، أدعو الله من أجل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وإظهار ما هو قادر عليه".

كان أوسيمين من أشد المعجبين بأسطورة تشيلسي، ديدييه دروجبا، وحث أديبايور مهاجم نابولي على كتابة فصل رائع في مسيرته الكروية من خلال تقليد مثله الأعلى

وأضاف أديبايور: " لديه كل ما يلزم ليصنع اسمًا ويكتب فصلًا رائعًا في إنجلترا مثل دروجبا".

وتابع لقد فعل ذلك بالفعل في إيطاليا، وأعتقد أن هذا هو الوقت المناسب له للانتقال إلى إنجلترا ليحل محل مثله الأعلى دروغبا والقيام بأشياء جميلة ".

مهاجم نابولي لديه شرط جزائي بقيمة 130 مليون يورو في عقده الموقع حديثًا، ومع تقارير عن اهتمام أرسنال وتشيلسي بخدماته، يبدو من المرجح بشكل متزايد أن يرحل المهاجم النيجيري.