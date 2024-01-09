نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. محمد شكري: عانيت من كثرة النجوم في الأهلي.. ومحمد فاروق: كهربا تحدث مع الخطيب بشأن غرامة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية في البرامج عبر القنوات الفضائية المصرية والعربية اليوم الثلاثاء 9-1-2024.

تطورات نارية بين الخطيب وكهربا بشأن دفع غرامة الزمالك

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" كهربا تحدث مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في حضور خالد بيبو مدير الكرة ووكيله أحمد يحيي عن سداد غرامة الزمالك التي تصل إلى مليوني دولار بخلاف الفوائد التي تصل إلى 400 ألف دولار".

وواصل: "كهربا بحث مع خالد بيبو دفع غرامة نادي الزمالك ووضع كل السيناريوهات الخاصة بالغرامة وما يترتب عليها، ثم انتقل اللاعب ووكيله وخالد بيبو إلى مكتب محمود الخطيب، وتم مناقشة الأمر مع رئيس القلعة الحمراء".

وأشار إلى أن كهربا أبلغ للخطيب برغبته في الانتهاء من ملف دفع غرامة نادي الزمالك في أقرب وقت ممكن للتركيز أكثر مع الأهلي في الفترة المقبلة.

محمد شكري: عانيت من كثرة النجوم في أول فترة لي مع الاهلي.. ومعلول قدم لي نصائح كثيرة

قال محمد شكري الظهير الأيسر لنادي سيراميكا كليوباترا أنه عانى كثيرًا في أول فترة له مع الاهلي عقب تصعيده من الناشئين لتواجد علي معلول ومحمود وحيد وأوقات كان يشارك أحمد فتحي في مركز الظهير الأيسر.

وأضاف شكري في تصريحات لبرنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: " علي معلول قدم لي نصائح كثيرة منذ أول يوم لي مع الفريق وأبلغني أنني سأكون خليفته في هذا المركز خاصة وأنني أجيد التسديد بالقدم اليسرى منذ الصغر.

وأكمل: كنت أعلم أن مشاركتي مع الأهلي ستكون صعبة وبحثت عن الخروج للإعارة للمشاركة في المباريات ".

وتابع " خرجت من الأهلي لنادي سموحة للإعارة وتواجد أحمد سامي كمدير فني كان أمر مميز خاصة وأنه تواصل معي قبلها من أجل الإنضمام للفريق، وكان له دور كبير في تواجدي بنادي سيراميكا كليوباترا لأنه يعلم إمكانياتي".

مدرب سيريوس السويدي يكشف لـ الريمونتادا مزايا صفقة الأهلي الجديدة

أشاد كريستر ماتياسون، المدير الفني لسيريوس السويدي، بإمكانيات وسام أبو علي، الذي أصبح قريبًا من الانتقال بشكل رسمي إلى النادي الأهلي.

وقال كريستر ماتياسون في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "وسام أبو علي لاعب دائمًا ما يصنع العديد من فرص التهديف من خلال عمله الجاد".

وأضاف: "إنه لاعب يركض كثيرًا خلف خط دفاع المنافس، وهو ذكي جدًا في هذا الأمر.. وسام أبو علي جيد في إنهاء المباراة بضربة واحدة عندما يحصل على الفرصة التي تأتي له".

وتابع: "وسام أبو علي أفضل لاعب في الدوري السويدي هذا الموسم، لقد قام بعمل رائع مع الفريق، وهذا يدل أنه لاعب جيد".

وأكمل: "ليس لدى وسام أبو علي الكثير من العيوب.. بالطبع يمكنه أن يكون أفضل في كل شيء، لكنه لاعب وهداف رائع من وجهة نظري".

وأتم كريستر ماتياسون تصريحاته قائلًا: "رسالتي لوسام أبو علي هي أنه عليه اغتنام هذه الفرصة، وأن يستمتع بمستقبله مع النادي الأهلي".

نجم الأهلي السابق يكشف رأيه في صفقتي عمر كمال ووسام ابوعلي

أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر سينزل بمعدل أعمار اللاعبين بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية، مشيرا إلى أن مشاركة محمد صبحي تمثل علامة استفهام، وكان من الأفضل مشاركة أبوجبل امام تنزانيا.

وقال عبر بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "اعتقد أن وسام ابوعلي من خلال الفيديوهات لاعب جيد، ولكن النادي الأهلي انفق مبالغ كثيرة خلال الفترة الماضية، وكان الافضل جلب لاعب قوي بمبلغ كبير".

وأضاف: "عمر كمال عبدالواحد لاعب جيد ويجيد اللعب في أكثر من مركز، ولاعب دولي، وقادر على اللعب مع الأهلي 4 سنوات قادمة، وهو يؤدي بشكل جيد ومستواه ثابت منذ موسمين، اللاعب مكسب كبير للأهلي".

وتابع: "خالد عبدالفتاح ليس من أبناء الأهلي، وبالتالي تصريحه بالانتقال لنادي الزمالك أمر عادي، وهو لم يحصل على فرصته بشكل كبير حتى الآن مع الفريق".

وأتم: "اتمنى استمرار عمل لجنة الاسكاوتنج بشكل جيد في النادي الأهلي، الامر يحتاج لزيادة عدد الأفراد داخل اللجنة، ونتاج عملها يظهر بعد سنوات".