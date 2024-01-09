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أحمد جودة - القاهرة - يستهدف روما الإيطالي، الحصول على خدمات لاعب وسط برشلونة، أوريول روميو خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، بهدف تدعيم خط الوسط.

روما يستهدف التعاقد مع "منبوذ" برشلونة

وتعاقد البلوجرانا مع لاعب وسط جيرونا السابق في الصيف، بهدف تعوض رحيل سيرجيو بوسكيتس إلى إنتر ميامي الأميركي، ومع ذلك فشل اللاعب في الحصول على ثقة تشافي هيرنانديز.

وبناء على ذلك أشارت صحيفة " سبورت " أن روما مهتم بالحصول على لاعب خط وسط برشلونة روميو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن جوزيه مورينيو يتطلع إلى تعزيز فريقه للدفع نحو مراكز دوري أبطال أوروبا في الدوري الإيطالي في النصف الثاني من الموسم، بينما يتطلع أيضًا إلى التقدم إلى أقصى حد ممكن في الدوري الأوروبي.

في الوقت ذاته لا يتمتع لاعب خط الوسط البرتغالي ريناتو سانشيز بأي شهرة تحت قيادة مورينيو، وقد يغادر في يناير.

ورفض سانشيز عروضًا من تركيا واليونان، لكن يمكنه قبول فكرة الرحيل إذا جاء عرض أكثر إغراء، ومع ذلك، إذا بقي لاعب خط الوسط البرتغالي في روما، فلن يتمكن الفريق الإيطالي من التعاقد مع روميو.

