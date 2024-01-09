نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يفوز على المقاولون العرب بهدف مقابل لاشئ بكأس الرابطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري على نظيره فريق المقاولون العرب بهدف دون مقابل في الجولة الأولي من منافسات دور المجموعة الرابعة بكأس الرابطة في المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

شهدت الدقائق الأولي ضغط من لاعبي المصري على دفاعات فريق المقاولون العرب ومحاولات قوية لتسجيل هدف التقدم ولكن لم تنجح للوصول إلي شباك الخصم.

سجل الهدف الأول للنادي المصري عمرو موسي لاعب خط الوسط في كرة مشتركة مع سمير فكري مهاجم الفريق البورسعيدي في الدقيقة 14.

وفي الشوط الثاني اضاع الفريق البورسعيدي عدة فرصة للتهديف وإحراز أكثر من هدف بعد تهديد مرمي فريق المقاولون العرب ولم يستغلها لاعبي المصري مما اضاع فرصة تعزيز الهدف.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد النادي المصري لثلاثة نقاط ليتصدر المجموعة الرابعة بكأس الرابطة.

وضم تشكيل مقاولون العرب كلا من: محمود أبو السعود لحراسة المرمى، أمير عابد، لؤي وائل، أحمد علاء، جوزيف اوشايا لخط الدفاع، محمد مجلي، أحمد شيمي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، عمار حمدي، عبد الرحمن جبنة، عماد ميهوب كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد امادو انياص.

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من أحمد عربي، اسلام عبد النعيم، محمد هاني تريكا، عمرو مرعي، الحبيب أحمد، فاروقا نور الدين، زياد فرج، يوسف مجدي، محمد عبد الناصر .

وجاء تشكيل المصري كل من: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، أحمد أيمن منصور، حسين السيد لخط الدفاع، عمرو موسى، يوسف الجوهري كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، حسن علي، سمير فكري كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد الشامي.

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من عصام ثروت، أحمد عيد، عمرو سعداوي، أسامة الجزار، أمادو با، اسلام عطية، حسام جريشة، ليستويل أمانكونا، فرانك ايتوجا.

محمود ناصف حكمًا لمباراة المصري والمقاولون العرب ببطولة كأس الرابطة

أدار مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق المقاولون العرب طاقم التحكيم المكون من من محمود ناصف، حكمًا للساحة ومعه كل من أسامة السيد وماجد المليجي كمساعدين، بالإضافة إلى أحمد حمدي، حكمًا رابعًا، فيما يتولى محمد يوسف، مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله حسني سلطان.

القنوات الناقلة لمباراة المصري والمقاولون العرب

نقلت مباراة المصري والمقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولي من دوري المجموعات علي قنوات تايم سبورتس وهي الناقل الرسمي والحصري لبطولة كأس الرابطة المصرية لكرة القدم.

