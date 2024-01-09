عاجل| وسام أبو علي يصل القاهرة.. شاهد أول صورة لصفقة الأهلي الجديدة

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أحمد جودة - القاهرة - وصل وسام أبو علي مهاجم الأهلي الجديد، إلى القاهرة من أجل الانضمام إلى المارد الأحمر، ليكون أول صفقات القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي.

وسام أبو علي يصل القاهرة

وكشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي مساء أمس الإثنين عبر برنامج" ملك وكتابة" الذي يقدمة الإعلامي إبراهيم المنيسي وعدلي القيعي عبر قناة الأهلي عن الانتهاء من التعاقد مع الدنماركى من أصل فلسطينى وسام أبو علي مهاجم سيريس السويدى.

وأضاف مدير التعاقدات إلى أن الأهلي قد أنهى كل الاتفاقات مع نادي سيريس لضم المهاجم وسام أبو علي إلى المارد الأحمر فى صفقة بيع نهائى لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، لتدعيم هجوم الأهلى فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد أن تم ترشيحه من قبل لجنة "الاسكاوتنج" داخل القلعة الحمراء بقيادة الكابتن هاني رمزي.