نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشري سارة لجماهير الزمالك قبل بطولة الوحدة بالإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت الشركة المنظمة لبطولة الوحدة المقامة بـ أبو ظبي، بتوفير «اتوبيسات» لنقل جماهير نادي الزمالك، من جميع إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة المستضيفة للبطولة، إلى ستاد ملعب المباراة.

بشري سارة لجماهير الزمالك قبل بطولة الوحدة بالإمارات

وتأتي تلك المبادرة من رئيس الشركة المنظمة برئاسة حازم فتوح، دعمًا منه للقلعة البيضاء وبصفته ممثلًا لمصر.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي من خلال هابي سيزونس والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وكانت الشركة المنظمة عقدت اجتماع خلال الأيام الماضية مع رابطة مشجعين الزمالك، من أجل مناقشة اقتراحاتهم وتصوراتهم لتسهيل حضور جماهير الزمالك العريق في الإمارات لبطولة ابوظبي الودية.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك في دورة الوحدة الودية

تنقل مباريات الزمالك في دورة الوحدة الودية على قنوات أبو ظبي الرياضيه المالكة لحقوق دورة الوحدة الودية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

