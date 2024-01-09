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أحمد جودة - القاهرة - اتخذ تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، قرارًا جديدًا بشأن مستقبل اللاعب البرتغالي جواو فيليكس، داخل ملعب الكامب نو.

تشافي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن مستقبل فيليكس

وأشار برنامج " التشيرنجيتو " الإسباني، أن المهاجم البرتغالي، المُعار من صفوف أتلتيكو مدريد، ليس جزءًا من خطط تشافي هيرنانديز في الموسم القادم.

أوضح المدرب لإدارة النادي أنه يفضل فيران توريس على جواو فيليكس، ويعتقد تشافي أنه لا يستحق إنفاق مبلغ كبير للحصول على خدماته نهائيًا في الصيف.

وأشار المصدر المذكور أعلاه أن تشافي غير راضٍ بشكل خاص عن عدم ثبات فيليكس، حيث حقق المهاجم البرتغالي بداية واعدة للموسم لكنه لم يسجل في أكثر من 10 مباريات متتالية.

وسبق أن تردد في الصيف أن إعارة فيليكس كانت فكرة جوان لابورتا، وكان لدى تشافي تحفظات على هذا الانتقال.

وفي 22 مباراة مع برشلونة، سجل فيليكس 6 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

