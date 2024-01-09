كارلو أنشيلوتي: لا أحب اللعب ضد أتلتيكو.. إنه فريق معقد للغاية لقد ألحق بنا الأذى

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أحمد جودة - القاهرة - علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد على مواجهة أتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني التي تستضيفه المملكة العربية السعودية.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة أتلتيكو: "قبل البدء، أردت أن أتذكر بيكنباور. فيما يتعلق بمباراة الغد، فهي مباراة مهمة. سنحاول بذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز. الفريق جيد، نأتي بالرغبة والحماس.

وأضاف: "أعتقد أنه يمكننا تقديم مباراة جيدة. مع الأخذ في الاعتبار أن أتلتيكو ألحق بنا الأذى. أتلتيكو فريق ينافس ويتمتع بالجودة. ستكون مباراة تنافسية".

وأكمل: "الجدول هو ما هو عليه. شخصيًا، لا أحب اللعب ضد أتلتيكو، إنه فريق معقد للغاية. لكنني أعتقد أن لديهم نفس التفكير. نحن فريقان قويان للغاية ومواجهتنا ستكون صعبة ومعقدة".

وعند سؤاله عن الانتقام من الخسارة في ديربي الدوري قال المدرب الإيطالي: "إن تلك المباراة آذتنا كثيرًا. يبدو أننا أصلحنا الأمر. غدًا يمكننا الحصول على نسخة أفضل مما فعلناه في المباراة الأولى بالموسم ضد أتلتيكو مدريد".