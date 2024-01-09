نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود صابر يقترب من العودة لـ بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقترب محمود صابر لاعب بيراميدز والمعار لصفوف زد، لنهاية الموسم الجاري من العودة لناديه خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد مصدر داخل بيراميدز أن عقد اللاعب يتواجد به بند يفيد بعودته للسماوي خلال الانتقالات الشتوية في حال عدم سداد زد القسط الثالث من قيمة الإعارة والمقدر بمليون ونصف.

وأشار المصدر إلى أن بيراميدز سيبحث عن عرض إعارة للاعب في حالة عودته خلال الفترة الحالية، نظرا لعدم الحاجة إلى خدماته في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين في مركزه.

وارتبط اسم محمود صابر بالانضمام للزمالك خلال الانتقالات الشتوية الجارية في حال نجاح الأبيض في رفع إيقاف القيد.