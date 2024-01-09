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أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية للمنصورة ومركز شباب القزازين وتلا والأوليمبى وكوم حماده في افتتاح الدور الثاني للقسم الثاني

تنطلق في الثانية والنصف من عصر الأربعاء ا منافسات الجولة العاشرة لمجموعتى بحري بدورى القسم الثاني،باقامة10 مباريات كالتالي.

المجموعة الخامسة

1- مركز شباب القزازين مع كفر الشيخ



على ستاد دمياط الجديده يلتقي فريق شباب القزازين متصدر المجموعة بقيادة سامح العربى برصيد 20 نقطة مع فريق كفر الشيخ صاحب المركز الرابع بقيادة محمد السعيد برصيد 13 نقطة.



وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما نتيجة الدور الأول.

2- المنصورة مع اتحاد نبروه

على ستاد المنصورة يواجه فريق المنصورة وصيف المجموعه بقيادة عبد اللطيف الدومانى برصيد 17 نقطة فريق اتحاد نبروه صاحب المركز الخامس بقيادة طارق السعيد برصيد13 نقطة.

حسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

3- صيد المحلة مع مالية كفر الزيات

يشهد ملعب نادي سمنود لقاء صعب بين فريق صيد المحلة صاحب المركز الثامن بقيادة خالد الامام برصيد 9 نقاط مع فريق

مالية كفر الزيات صاحب المركز الثالث بقيادة منير عقيلة برصيد 15 نقطة.



حسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

4- مركز شباب تلا مع بايونيرز

على ملعب نادي تلا يلعب فريق مركز شباب تلا متذيل المجموعة بقياده كريم علوان برصيد 4 نقاط مع فريق بايونيرز صاحب المركز السادس برصيد 11 نقطة.



وحقق فريق بايونيرز الفوز بهدف نظيف في الدور الأول.

5- بنى عبيد مع بلقاس

على ملعب نادي بنى عبيد يخوض فريق بنى عبيد صاحب المركز السابع بقيادة أكرم عبد المجيد برصيد 10 نقاط لقاء صعب مع فريق بلقاس صاحب المركز التاسع بقيادة طارق جمال برصيد 7 نقاط.



وحقق فريق بنى عبيد الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.

المجموعه السادسة

1- طلائع الاسطول مع سبورتنج

على ملعب القوات البحرية براس التين يحل فريق سبورتنج متصدر المجموعة بقيادة احمد فاروق برصيد 16 نقطة ضيفًا ثقيلًا على فريق طلائع الاسطول صاحب المركز التاسع برصيد 7 نقاط.



وحقق فريق سبورتنج الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.

2- كوم حمادة مع اسكندرية للبترول

على ملعب نادي كوم حمادة يستضيف فريق كوم حمادة وصيف المجموعه بقيادة طارق غيده برصيد 15 نقطة فريق اسكندرية للبترول متذيل المجموعه بقيادة وليد عطيه برصيد 5 نقاط.



وحقق كوم حمادة الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.

3- الهلال الضبعة مع دلفى

على ملعب المدينة الشبابية بابى قير يستقبل فريق الهلال الضبعة صاحب المركز الرابع بقيادة على عاشور برصيد 15 نقطة فريق دلفى صاحب المركز الخامس بقيادة جمال السيد برصيد 14 نقطة.



وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

4- المجد السكندري مع الحمام

على ملعب الجيش ببرج العرب ولقاء صعب بين فريق المجد السكندري صاحب المركز السابع بقيادة سمير سعد برصيد 10 نقاط مع فريق الحمام صاحب المركز الثالث بقيادة محمد كابوريا برصيد 15 نقطة.

