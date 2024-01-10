وزير الشباب والرياضة يستقبل محمد مصيلحى رئيس نادي الاتحاد السكندري

أحمد جودة - القاهرة - وزير الشباب و الرياضة يستقبل محمد مصيلحى رئيس نادي الاتحاد السكندري

أستقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الأستاذ محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



و أستعرض رئيس زعيم الثغر مع الوزير العديد من الملفات الهامة الخاصة بشئون نادى الاتحاد السكندرى إنشائيًا ورياضيًا وأجتماعيًا .



و أكد الوزير خلال الجلسة على القيمة الكبيرة لنادى الاتحاد السكندرى وحرصه الكامل على إنهاء وحل جميع الموضوعات الخاصة بشئون نادى الاتحاد السكندرى، وقدم الأستاذ محمد مصيلحى خالص شكره وتقديره لمعالى الوزير على رعايته الدائمة لنادى الاتحاد السكندرى وكذلك جميع الأندية الشعبية والجماهيرية